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Магнитные бури 3 сентября: ждать ли космический шторм?

Магнитные бури 3 сентября: ждать ли космический шторм?

В понедельник, 3 сентября нас ждет небольшая магнитная буря. Тем не менее людям с метеочувствительностью и хроническими заболеваниями лучше подготовиться заранее.

Так, согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня сильных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

Чтобы минимизировать вред магнитных бурь, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • высыпаться (не менее 7 часов сна),
  • заниматься спортом;
  • избегать переедания и жирной пиши;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • употребление кофе и алкоголя по возможности свести к минимуму;
  • стараться избегать стресса;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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