Магнитные бури 3 сентября: ждать ли космический шторм?

Магнитные бури в октябре: чего ждать в воскресенье? Согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 2 октября 2022 года, сильных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: каким будет начало октября? По прогнозам метеорологов, в первые дни октября нас ожидает умеренная, но затяжная магнитная буря. Начавшись 30 сентября, она продлится до 4 октября. Пик этой магнитной бури ожидается 1-2 октября.

Также в течение месяца возможны несколько геомагнитных всплесков. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью. ПОДРОБНЕЕ