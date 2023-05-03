Магнитные бури 3 мая: есть ли опасность сегодня?

Сегодня, в среду, 3 маяя 2023 года, ученые обещают отдельные возмущенные периоды. Но считать это магнитной бурей нельзя. Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Следует отметить, что по данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований, в период со 2 по 4 мая ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности.

Влияние магнитных бурь на людей

В сообщении говорится, что сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть головные боли из-за магнитных бурь, хотя большинство людей ничего не заметят.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Как следует защищаться от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

правильно питаться;

вести здоровый образ жизни;

заниматься спортом;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.