Магнитные бури 3 декабря: будет ли «космический шторм»?

Сегодня, в субботу, 3 декабря 2022 года, магнитных бурь не ожидается. В течении последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойная.

Напомним, что магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли направляются потоки солнечного ветра. Он состоит из мощных выбросов протонов и электронов, заряд которых оказывает влияние на магнитное поле земли.

Чтобы пережить неблагоприятные дни без последствий для здоровья, медики советуют:

хотя бы на время отказаться от кофе, никотина и алкоголя;

чаще гулять на свежем воздухе;

соблюдать режим сна, то есть ложиться каждый день в одно и то же время, и отдыхать не менее 8 часов;

потреблять больше жидкости;

исключить из рациона жареное, острое, жирное, соленое и копченое.