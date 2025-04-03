Девушка держится за голову - та болит из-за магнитных бурь
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Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям,  сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

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Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности

Даже при отсутствии бурь, метеочувствительные люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или колебания давления. Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:

  • Пить больше воды и уменьшить количество кофеина и алкоголя.
  • Ложиться спать не позднее 23:00 и обеспечить полноценный ночной отдых.
  • Уменьшить эмоциональную нагрузку, избегать стрессов и сильных переживаний.
  • Сбалансировать рацион, добавить больше овощей, фруктов, магния и калия.
  • Если есть проблемы с давлением или сердцем — держать под рукой назначенные препараты.
  • Также стоит ограничить физическую активность в часы наибольшей солнечной радиации (днем), но не отказываться от прогулок на свежем воздухе.

 

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