Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности
Даже при отсутствии бурь, метеочувствительные люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или колебания давления. Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:
- Пить больше воды и уменьшить количество кофеина и алкоголя.
- Ложиться спать не позднее 23:00 и обеспечить полноценный ночной отдых.
- Уменьшить эмоциональную нагрузку, избегать стрессов и сильных переживаний.
- Сбалансировать рацион, добавить больше овощей, фруктов, магния и калия.
- Если есть проблемы с давлением или сердцем — держать под рукой назначенные препараты.
- Также стоит ограничить физическую активность в часы наибольшей солнечной радиации (днем), но не отказываться от прогулок на свежем воздухе.