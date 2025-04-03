Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности

Даже при отсутствии бурь, метеочувствительные люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или колебания давления. Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил: