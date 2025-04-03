Сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності

Навіть за відсутності бур, метеочутливі люди можуть відчути втому, головний біль, дратівливість або коливання тиску. Щоб підтримати організм у такі дні, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил: