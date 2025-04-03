Сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
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Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності
Навіть за відсутності бур, метеочутливі люди можуть відчути втому, головний біль, дратівливість або коливання тиску. Щоб підтримати організм у такі дні, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил:
- Пити більше води та зменшити кількість кофеїну й алкоголю.
- Лягати спати не пізніше 23:00 і забезпечити повноцінний нічний відпочинок.
- Зменшити емоційне навантаження, уникати стресів і сильних переживань.
- Збалансувати раціон, додати більше овочів, фруктів, магнію та калію.
- Якщо є проблеми з тиском або серцем – тримати під рукою призначені препарати.
- Також варто обмежити фізичну активність у години найбільшої сонячної радіації (вдень), але не відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі.