Девушка держится за голову - та болит из-за магнитных бурь
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Сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

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Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності

Навіть за відсутності бур, метеочутливі люди можуть відчути втому, головний біль, дратівливість або коливання тиску. Щоб підтримати організм у такі дні, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил:

  • Пити більше води та зменшити кількість кофеїну й алкоголю.
  • Лягати спати не пізніше 23:00 і забезпечити повноцінний нічний відпочинок.
  • Зменшити емоційне навантаження, уникати стресів і сильних переживань.
  • Збалансувати раціон, додати більше овочів, фруктів, магнію та калію.
  • Якщо є проблеми з тиском або серцем – тримати під рукою призначені препарати.
  • Також варто обмежити фізичну активність у години найбільшої сонячної радіації (вдень), але не відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі.

 

 

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