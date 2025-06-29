Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 29 июня;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
В воскресенье, 29 июня, геомагнитная обстановка останется спокойной — ожидается низкий уровень активности с К-индексом 2,7, что соответствует зеленому уровню.
По данным специалистов Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, мощных магнитных бурь в ближайшие дни не предвидится, однако важно помнить: наиболее точные прогнозы формируются за сутки до события, поскольку данные обновляются каждые три часа.
Медики и метеоэксперты напоминают, что сильные геомагнитные возмущения могут негативно сказываться на самочувствии метеозависимых людей, особенно тех, кто страдает от хронических заболеваний, проблем с давлением и нервной системой. Поэтому даже при низкой активности рекомендуется следить за обновлениями прогноза.
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