По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 28 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

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Магнитные бури: что это и как они влияют на нас

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

В дни магнитных штормов чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний;

ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.