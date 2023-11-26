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Магнитные бури 26 ноября: каким будет воскресенье

Магнитные бури 26 ноября: каким будет воскресенье

По прогнозам специалистов по космической погоде, геомагнитный шторм, накрывший землю 24-25 ноября, судя по всему, пойдет на спад.

Как сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, существенных магнитных бурь не предвидится – геомагнитная обстановка ожидается спокойная.

Будут ли еще магнитные бури в ноябре

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, связанные с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Эти бури бывают разной степени интенсивности – умеренные, сильные и очень сильные и могут длиться как один, так и несколько дней.

Специалисты прогнозируют в конце ноября еще как минимум одну магнитную бурю – ориентировочно она наступит 29-30 ноября и будет слабой интенсивности.

Чего стоит опасаться в дни магнитных бурь

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Возмущение магнитосферы Земли сказывается на артериальном давлении – оно может подняться либо, напротив, сильно снизиться. Также в период магнитных бурь люди чаще страдают от мигреней, бессонницы и тахикардии.

Кроме того, сильные магнитные бури способны повлиять на радиосвязь и работу систем навигации, вызвать перебои в работе электроприборов.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В дни магнитных бурь медики рекомендуют снизить как физические, так и психоэмоциональные нагрузки, а также больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Также желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.

Помимо этого, следует придерживаться таких правил здорового образа жизни:

  • хорошо высыпаться;
  • хотя бы на время отказаться от употребления кофе, алкоголя, жирной и тяжелой пищи;
  • пить достаточное количество воды и/или зеленого чая;
  • избегать стрессовых ситуаций (насколько это возможно в нынешнее непростое время, конечно);
  • сохранять организм в тонусе – в этом могут помочь умеренные физические нагрузки.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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