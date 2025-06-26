Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 26 июня;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в четверг, 26 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

Магнитная буря – это реакция Земли на выброс энергии из Солнца. В результате солнечных вспышек в атмосферу выбрасывается поток заряженных частиц, которые, достигнув магнитосферы нашей планеты, провоцируют нарушение ее стабильности.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь

Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь: