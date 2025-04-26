По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в течение субботы ожидается низкая солнечная активность с К-индексом 2, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.

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За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 26 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 34

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.