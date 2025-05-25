По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в воскресенье, 25 мая 2025 года, ожидается умеренная геомагнитная активность с К-индексом до 4, что соответствует желтому уровню.

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

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Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.









