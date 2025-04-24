Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сегодня, 24 апреля, ожидается четырехбалльная магнитная буря.

Заметим, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы могут не оправдываться и геомагнитная буря может быть как выше, так и ниже.

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.