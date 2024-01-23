Магнитные бури 23 января: сколько продлится космический шторм

Во вторник, 23 января 2024 года, с 00 часов до полудня ожидается магнитная буря силой 6 баллов по девятибалльной шкале. После полудня магнитосфера возмущенная.
Но уже к 24 января ожидается, что магнитосфера придет в норму. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Что такое магнитные бури
Все дело в Солнце, вспышках на нем и неравном давлении.
Дело в том, что Землю окружает эдакий щит, оберегающий планету от солнечной радиации — магнитосфера. На нее извне воздействует солнечный ветер. В обычных условиях давление потока и магнитосферы — равное. Но во время вспышек на Солнце увеличивается скорость солнечного ветра, усиливается его давление, а магнитосфера будто сжимается, провоцируя изменения в величинах тока. Это и есть магнитная буря.
Ученые не пришли к единому мнению о влиянии подобных изменений на людей или животных. Тем не менее врачи отмечают ухудшение самочувствия у людей, особенно — метеозависимых.
Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
Как обезопасить себя во время космического шторма
Даже здоровым людям стоит внимательнее прислушиваться к себе во время таких перепадов. И предпринимать простые шаги, дабы чувствоваться себя отлично:
- Высыпаться;
- Следить за питанием: в период бурь лучше сократить употребление углеводов и увеличить употребление белков;
- Пить больше воды;
- Как можно меньше курить;
- Исключить из рациона алкоголь;
- Как можно больше ходить пешком, однако не перегружать организм тренировками;
- Принимать контрастный душ.