Магнитные бури 23 января: сколько продлится космический шторм

Но уже к 24 января ожидается, что магнитосфера придет в норму. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитные бури

Все дело в Солнце, вспышках на нем и неравном давлении.

Дело в том, что Землю окружает эдакий щит, оберегающий планету от солнечной радиации — магнитосфера. На нее извне воздействует солнечный ветер. В обычных условиях давление потока и магнитосферы — равное. Но во время вспышек на Солнце увеличивается скорость солнечного ветра, усиливается его давление, а магнитосфера будто сжимается, провоцируя изменения в величинах тока. Это и есть магнитная буря.

Ученые не пришли к единому мнению о влиянии подобных изменений на людей или животных. Тем не менее врачи отмечают ухудшение самочувствия у людей, особенно — метеозависимых.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Как обезопасить себя во время космического шторма

Даже здоровым людям стоит внимательнее прислушиваться к себе во время таких перепадов. И предпринимать простые шаги, дабы чувствоваться себя отлично:

Высыпаться;

Следить за питанием: в период бурь лучше сократить употребление углеводов и увеличить употребление белков;

Пить больше воды;

Как можно меньше курить;

Исключить из рациона алкоголь;

Как можно больше ходить пешком, однако не перегружать организм тренировками;

Принимать контрастный душ.