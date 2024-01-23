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Магнитные бури 23 января: сколько продлится космический шторм

Магнитные бури 23 января: сколько продлится космический шторм

Во вторник, 23 января 2024 года, с 00 часов до полудня ожидается магнитная буря силой 6 баллов по девятибалльной шкале. После полудня магнитосфера возмущенная.

Но уже к 24 января ожидается, что магнитосфера придет в норму. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитные бури

Все дело в Солнце, вспышках на нем и неравном давлении.

Дело в том, что Землю окружает эдакий щит, оберегающий планету от солнечной радиации — магнитосфера. На нее извне воздействует солнечный ветер. В обычных условиях давление потока и магнитосферы — равное. Но во время вспышек на Солнце увеличивается скорость солнечного ветра, усиливается его давление, а магнитосфера будто сжимается, провоцируя изменения в величинах тока. Это и есть магнитная буря.

Ученые не пришли к единому мнению о влиянии подобных изменений на людей или животных. Тем не менее врачи отмечают ухудшение самочувствия у людей, особенно — метеозависимых.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Как обезопасить себя во время космического шторма

Даже здоровым людям стоит внимательнее прислушиваться к себе во время таких перепадов. И предпринимать простые шаги, дабы чувствоваться себя отлично:

  • Высыпаться;
  • Следить за питанием: в период бурь лучше сократить употребление углеводов и увеличить употребление белков;
  • Пить больше воды;
  • Как можно меньше курить;
  • Исключить из рациона алкоголь;
  • Как можно больше ходить пешком, однако не перегружать организм тренировками;
  • Принимать контрастный душ.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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