Магнітні бурі 23 січня: скільки триватиме космічний шторм

У вівторок, 23 січня 2024 року, з 00 години до полудня очікується магнітна буря силою 6 балів за дев’ятибальною шкалою. Після полудня магнітосфера буде збурена.
Але вже 24 січня очікується, що магнітосфера прийде до норми. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Що таке магнітні бурі
Вся справа в Сонці, спалахах на ньому та нерівному тиску.
Річ у тому, що Землю оточує такий собі щит, що оберігає планету від сонячної радіації – магнітосфера. На неї ззовні впливає сонячний вітер. У звичайних умовах тиск потоку та магнітосфери – рівний. Але під час спалахів на Сонці збільшується швидкість сонячного вітру, посилюється його тиск, а магнітосфера ніби стискається, провокуючи зміни у величинах струму. Це і є магнітна буря.
Вчені не дійшли єдиної думки про вплив подібних змін на людей чи тварин. Проте лікарі відзначають погіршення самопочуття у людей, особливо метеозалежних.
Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
Як убезпечити себе під час космічного шторму
Навіть здоровим людям варто уважніше дослухатися до себе під час таких перепадів. І робити прості кроки, щоб почуватися добре:
- Висипатися;
- Слідкувати за харчуванням: у період бур краще скоротити вживання вуглеводів і збільшити вживання білків;
- Пити більше води;
- Як можна менше курити;
- Виключити з раціону алкоголь;
- Як можна більше ходити пішки, проте не перевантажувати організм тренуваннями;
- Приймати контрастний душ.