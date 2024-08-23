Магнитные бури: 23 августа солнечная активность повысится до красного уровня

В пятницу, 23 августа, геомагнитная активность повысится до К-индекса 5 (красный уровень) — ощутимой магнитной бури, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Влияние магнитных бурь на человеческое самочувствие до сих пор окончательно не изучено. Научные исследования подтвердили влияние солнечной активности на здоровье только у людей, которые работают на значительных высотах, таких как пилоты, бортпроводники и космонавты. В то же время, многие люди жалуются на ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Как защитить себя от магнитных бурь

Соблюдая простые правила здорового образа жизни, можно минимизировать влияние магнитных бурь на организм: