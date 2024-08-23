Магнітні бурі: 23 серпня сонячна активність підвищиться до червоного рівня

У п’ятницю, 23 серпня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 5 (червоний рівень) – відчутної магнітної бурі, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Вплив магнітних бур на людське самопочуття досі остаточно не вивчений. Наукові дослідження підтвердили вплив сонячної активності на здоров’я тільки в людей, які працюють на значних висотах, таких як пілоти, бортпровідники та космонавти. Водночас багато людей скаржаться на погіршення самопочуття під час магнітних бур.

Як захистити себе від магнітних бур

Дотримуючись простих правил здорового способу життя, можна мінімізувати вплив магнітних бур на організм: