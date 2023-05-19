Магнитные бури 19 мая: что нам готовит конец недели?

Магнитные бури 18 мая: когда закончится геомагнитный шторм? Сегодня, в четверг, 18 мая 2023 года, нас ждет повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Причем космическая буря закончилась вчера, 17 мая. Данные предоставили специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури 17 мая: закончится ли шторм в среду? Геомагнитный шторм, покрывший нашу Землю накануне, похоже, продолжится и в среду, 17 мая 2023 года. Как отмечают в Одесской обсерватории радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные периоды. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури 16 мая: скоро ли закончится магнитный шторм? Сегодня, во вторник, 16 мая 2023 года, нас ждет повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. На спад идет космический шторм. Данные предоставили специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури в мае: станет ли опасным днем этот понедельник В мае 2023 года нас ждет несколько магнитных бурь – колебаний геомагнитного поля Земли, вызванных вспышками на Солнце. Наиболее опасные дни, по прогнозам, это период с 11 по 17 мая. ПОДРОБНЕЕ