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Магнитные бури 18 февраля: стоит ли переживать метеозависимым людям?

Магнитные бури 18 февраля: стоит ли переживать метеозависимым людям?

По прогнозам, сегодня, в субботу, 18 февраля 2023 года, на Земле ожидается умеренная магнитная буря. Как отмечают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, геомагнитный шторм такой силы может являться причиной отключения радиосвязи и сбоев в работе энергосистем.

Кроме того, магнитная буря такого уровня может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особенное внимание своему здоровью.

В то же время в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшнюю субботу «отдельные возмущенные периоды», то есть полноценной магнитной бури в этот день опасаться не следует, по крайней мере тем, кто не страдает от хронических болезней и не подвержен влиянию погодных капризов.

Магнитные бури: как они влияют на нас?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Чаще всего во время геомагнитных колебаний люди могут испытывать такие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия и тревога;
  • беспричинная депрессия;
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь?

В первую очередь стоит узнавать заранее, когда будут магнитные бури, особенно если вы метеозависимый человек, постоянно испытывающий на себе влияние геомагнитных колебаний. В опасные для здоровья дни, когда повышена солнечная активность, специалисты рекомендуют:

  • проверить домашнюю аптечку на предмет наличия необходимых лекарств, которые могут вам понадобиться во время магнитных бурь;
  • при этом заниматься самолечением медики все же не советуют. И если у вас каждый раз критическое ухудшение здоровья и неблагоприятные дни, намного лучше пройти обследование у врачей;
  • залог успеха – полноценный сон, правильное питание, соблюдение питьевого рациона (особенно желательно пить воду и травяной чай). А режим дня и здоровый образ жизни очень важны не только во время магнитных бурь;
  • избегайте серьезных физических нагрузок, однако не забывайте о важности пеших прогулок на свежем воздухе и подвижном образе жизни;
  • в дни повышенной солнечной активности не идите в толпу и, по возможности, оставайтесь дома.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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