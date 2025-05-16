Согласно прогнозу Центра космической погоды при NOAA, в пятницу,16 мая, прогнозируют солнечную активность мощностью в 2 балла.

Геомагнитные колебания, вызванные усиленной солнечной активностью, представляют собой сложный физический процесс, при котором электромагнитное поле Земли испытывает значительные нагрузки.

В первую очередь, это сказывается на людях, чувствительных к изменениям атмосферного и магнитного фона — гипертониках, сердечниках, людях с нарушениями нервной и вегетативной регуляции.

Практика показывает: в такие дни возрастает количество жалоб на головные боли, скачки артериального давления, сонливость, раздражительность и даже тревожные состояния.

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Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Медики советуют заранее подготовиться к подобным воздействиям. Основной акцент — на водный режим, отдых, ограничение стрессов и соблюдение режима сна. Кроме того, желательно сократить потребление кофеина и алкоголя, поскольку они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.











