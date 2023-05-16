Магнитные бури 16 мая: скоро ли закончится магнитный шторм?

Сегодня, во вторник, 16 мая 2023 года, нас ждет повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. На спад идет космический шторм. Данные предоставили специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Центр прогнозирования космической погоды предупреждает: достаточно ощутимая многодневная магнитная буря, накрывшая Землю 11 мая, может продлиться до 17-го числа.

Так что метеозависимым людям и обладателям хронических болезней (а именно они – в группе риска) расслабляться все же не стоит: по возможности избегайте тяжелых нагрузок, как физических, так и психических, и держите под рукой лекарства от повышенного давления и головной боли.

Магнитные бури — что это такое?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже значительное повышение геомагнитной активности может отразиться на здоровье.

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели.

Симптомы при магнитных бурях

Самые частые симптомы во время магнитной бури такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

повышенное давление и температура;

сильная слабость;

сильная сонливость;

боль в мышцах и суставах;

раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Защита от магнитной бури

Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.

Особенно следить за состоянием в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом в эти дни.

А вот легкая гимнастика и прогулки на свежем воздухе как раз необходимы.

Обеспечьте себе правильный полноценный сон и питьевой режим.