Магнітні бурі 16 грудня: на Сонці стався потужний спалах

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, за останні 24 години зафіксовано значне зростання плям та підвищення складності магнітного поля на Сонці.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексу – від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 16 грудня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка вже в неділю, 17 грудня, підвищиться до індексу 6 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на здоров’я людей.

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі впливають на в’язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Також магнітні бурі можуть супроводжуватися такими симптомами, як хвороблива реакція на світло та/або гучні звуки, біль у суглобах, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, дратівливість, слабкість, погане загальне самопочуття.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Метеочутливим людям можуть допомогти такі рекомендації:

зниження навантаження на серцево-судинну систему шляхом зменшення фізичних навантажень;

приймати контрастний душ, він допоможе тримати судини в тонусі,

для зниження рівня стресу, за необхідності, можна приймати м’які заспокійливі (звіробій, собача кропива, валеріана та інші);

слід виключити з раціону продукти, які затримують рідину в організмі (гостре, смажене, солоне, копчене) та збільшити кількість споживаної рідини (вода, зелений чай). Все це

допоможе знизити в’язкість крові;

обмежити користування літаками, метро, ​​громадським транспортом. Перших двох видів транспорту слід уникати через перепади тиску, а останнього — через задуху, яка виникає

внаслідок скупчення великої кількості людей;

відмовитися (хоча б на якийсь час) від куріння та вживання алкоголю;

водіям слід пам’ятати, що під час магнітних бур швидкість реакції знижується в 3–4 рази, тому варто дотримуватись особливої ​​обережності при водінні;

за наявності хронічних захворювань, особливо серцево-судинних, варто мати при собі всі необхідні ліки.