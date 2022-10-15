Магнитные бури 15 октября: ждать ли космический шторм?

Магнитные бури: ждать ли «шторм» 14 октября? Сегодня, в пятницу, 14 октября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури в октябре: какой будет эта среда? Сегодня, в среду, 12 октября 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается, информируют специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США. ПОДРОБНЕЕ