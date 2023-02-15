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Магнитные бури: 15 февраля будет штормить

Магнитные бури: 15 февраля будет штормить

По прогнозам специалистов, сегодня, в среду, 15 февраля 2023 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Чего ждать от магнитной бури?

Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Поэтому этим категориям в такой день нужно быть осторожными.

В дни магнитных бурь медики советуют снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу (острую, соленую, алкоголь)

Что такое магнитные бури

Магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли направляются потоки солнечного ветра. Он состоит из мощных выбросов протонов и электронов, заряд которых оказывает влияние на магнитное поле земли.

Реакциями организма на магнитные колебания могут стать головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма.

Как пережить магнитные бури

Чтобы пережить неблагоприятные дни без последствий для здоровья, медики советуют:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, никотина и алкоголя;
  • чаще гулять на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна, то есть ложиться каждый день в одно и то же время, и отдыхать не менее 8 часов;
  • потреблять больше жидкости;
  • исключить из рациона жареное, острое, жирное, соленое и копченое.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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