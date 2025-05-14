Согласно официальному сообщению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 14 мая Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G2. Ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому особенно чувствительными к возмущениям оказываются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дисфункциями вегетативной нервной системы и расстройствами сна.

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По данным украинских кардиологических центров, в дни повышенной солнечной активности количество обращений за медицинской помощью увеличивается в среднем на 12–15%, особенно среди лиц старше 50 лет. В этот период важно не только внимательно следить за собственным самочувствием, но и адаптировать повседневную рутину.

Эксперты советуют заранее усилить контроль над водным балансом организма, предпочитая чистую питьевую воду и исключая напитки с выраженным сосудистым воздействием — кофе, энергетики, крепкий чай и алкоголь.

Полноценный восьмичасовой сон и умеренная физическая активность, такие как неспешные прогулки на свежем воздухе в первой половине дня, помогут организму стабилизировать ритмы и снизить уровень внутреннего напряжения.