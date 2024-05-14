Магнитные бури 14 мая: пойдет ли солнечная активность на спад

Во вторник, 14 мая, буря снизит свою активность до К-индекса 5 (красный уровень), но все еще будет оставаться мощной вплоть до среды, 15 мая.
Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться, в том числе и в сторону Земли.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.
Напомним, ранее из-за мощных вспышек на Солнце жителя ряда областей Украины, а том числе и Одесской могли наблюдать такое нетипичное для наших широт явление, как северное сияние.
Как влияет магнитная буря на человека
Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Некоторые из них подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди чаще жалуются на ухудшение здоровья, головные боли и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.
Самые частые жалобы:
- Головные боли
- Мигрень
- Слабость
- Усталость
- Сонливость днем и бессонница ночью
- Туман в голове
- Нарушение концентрации
- Головокружение
- Быстрая утомляемость
- Ухудшение настроения, раздражительность, агрессия
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой, скачки давления
- Обострение хронических заболеваний
Как облегчить состояние во время магнитной бури
Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.
А именно:
- Полноценно и регулярно питайтесь
- Спите не менее 7-9 часов в сутки
- Пейте достаточно воды
- Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной едой.
- Дышите свежим воздухом – в парке, дворе, за городом
- Проветривайте помещение
- Снижайте физическую нагрузку
- Не нервничайте без надобности и снижайте психоэмоциональную нагрузку
- При необходимости — обращайтесь за помощью к медикам