Магнитные бури 14 мая: пойдет ли солнечная активность на спад

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Напомним, ранее из-за мощных вспышек на Солнце жителя ряда областей Украины, а том числе и Одесской могли наблюдать такое нетипичное для наших широт явление, как северное сияние.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Некоторые из них подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди чаще жалуются на ухудшение здоровья, головные боли и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головные боли

Мигрень

Слабость

Усталость

Сонливость днем и бессонница ночью

Туман в голове

Нарушение концентрации

Головокружение

Быстрая утомляемость

Ухудшение настроения, раздражительность, агрессия

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, скачки давления

Обострение хронических заболеваний

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.

А именно: