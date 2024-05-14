Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 14 мая: пойдет ли солнечная активность на спад

Магнитные бури 14 мая: пойдет ли солнечная активность на спад

Во вторник, 14 мая, буря снизит свою активность до К-индекса 5 (красный уровень), но все еще будет оставаться мощной вплоть до среды, 15 мая.

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Напомним, ранее из-за мощных вспышек на Солнце жителя ряда областей Украины, а том числе и Одесской могли наблюдать такое нетипичное для наших широт явление, как северное сияние.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Некоторые из них подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди чаще жалуются на ухудшение здоровья, головные боли и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

  • Головные боли
  • Мигрень
  • Слабость
  • Усталость
  • Сонливость днем и бессонница ночью
  • Туман в голове
  • Нарушение концентрации
  • Головокружение
  • Быстрая утомляемость
  • Ухудшение настроения, раздражительность, агрессия
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой, скачки давления
  • Обострение хронических заболеваний

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.

А именно:

  • Полноценно и регулярно питайтесь
  • Спите не менее 7-9 часов в сутки
  • Пейте достаточно воды
  • Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной едой.
  • Дышите свежим воздухом – в парке, дворе, за городом
  • Проветривайте помещение
  • Снижайте физическую нагрузку
  • Не нервничайте без надобности и снижайте психоэмоциональную нагрузку
  • При необходимости — обращайтесь за помощью к медикам

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua