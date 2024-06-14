Магнитные бури 14 июня возвращаются: как предотвратить последствия

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитная буря

Вспышки и взрывы, которые происходят регулярно на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все магнитные бури имеют классификацию. К К-индексу 5 — слабые и умеренные бури, почти незаметные для жителей Земли. От К-индекса 5 — это бури красного уровня, влияющие на самочувствие людей.

И чем выше К-индекс — тем больше влияние бури на жизнедеятельность человека. При бурях К-индекса от 7 до 9 — возможен сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS, вышек связи. А еще при таких бурях возможны северные сияния.

Сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие людей. У метеозависимых возникает головная боль, мигрень, слабость, усталость, проблемы со сном, головокружение, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Наблюдаются перепады настроения, повышенная раздражительность, обострение хронических заболеваний.