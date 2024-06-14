Магнітні бурі 14 червня повертаються: як запобігти наслідкам

У п’ятницю, 14 червня, Землю знову накриває потужна магнітна буря. Геомагнітна активність відповідатиме К-індексу 6 балів.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Що таке магнітна буря
Спалахи і вибухи, які відбуваються регулярно на Сонці, призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних швидко переміщатися в просторі, зокрема й у бік Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають сонячними або магнітними бурями.
Усі магнітні бурі мають класифікацію. До К-індексу 5 – слабкі та помірні бурі, майже непомітні для жителів Землі. Від К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на самопочуття людей.
І що вищий К-індекс – то більший вплив бурі на життєдіяльність людини. При бурях К-індексу від 7 до 9 – можливий збій у роботі техніки, супутників, радіочастот, GPRS, вишок зв’язку. А ще при таких бурях можливі північні сяйва.
Сильні магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. У метеозалежних виникає головний біль, мігрень, слабкість, втома, проблеми зі сном, запаморочення, проблеми із серцево-судинною системою. Спостерігаються перепади настрою, підвищена дратівливість, загострення хронічних захворювань.
Як допомогти собі під час магнітних бур
Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:
- не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці й судинах, і без того вразливих у період магнітних бур;
- виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини і спричиняти підвищену стомлюваність;
- не приймайте непотрібних медикаментів, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій і побічних ефектів;
- не рекомендується переїдати або недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни та мінерали, особливо на вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
- обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
- уникайте нестачі сну. Повноцінний сон щонайменше 7 годин на добу необхідний для відновлення сил і енергії організму. За геомагнітної активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.