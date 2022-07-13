Магнитные бури 13 июля: будет ли сегодня «штормить»?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 13 июля 2022 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Американские специалисты также утверждают, что сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не предвидится.

По прогнозам, в этом месяце нас ждут еще как минимум три магнитных бури. Очередной «шторм», как ожидается, накроет Землю 14 июля. Эта магнитная буря может продлиться четыре дня, а ее пик выпадает на 15 июля.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в эти дни следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитной бури, за несколько дней до нее и во время нее нужно соблюдать правила здорового образа жизни.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют отказаться от кофе и алкоголя.

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