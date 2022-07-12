Какой будет погода в Одессе 13 июля?

13 июля, в среду, в Одессе ожидается погода преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до 27°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
13 июля 2022 г. в г. Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 20–21°С.
Погода в Одесской области 13 июля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая