Магнітні бурі 12 вересня: як довго триватиме геоудар

У четвер, 12 вересня, сонячна активність трохи ослабне, але магнітні бурі також матимуть достатній вплив на метеозалежних людей.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі.
За прогноз учених, така сонячна активність триватиме ще щонайменше два дні.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.
Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому і стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.
Під час магнітних бур медики радять:
- дотримуватися режиму дня;
- вчасно лягати спати і повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин на добу);
- повноцінно і регулярно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів і фруктів;
- пити достатньо води;
- не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, сигаретами, гострою і шкідливою їжею;
- дихати свіжим повітрям – у дворі, парку, за містом;
- провітрювати приміщення;
- знизити психоемоційне та фізичне навантаження;
- у разі погіршення самопочуття звертатися до лікарів.