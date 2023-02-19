Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 19 февраля: нас ждет опасное воскресенье?

Магнитные бури 19 февраля: нас ждет опасное воскресенье?

На Земле все еще бушует достаточно сильная магнитная буря, и сегодняшний день, воскресенье, 19 февраля 2023 года, тоже может оказаться неспокойным. По крайней мере, таков прогноз специалистов по космической погоде.

Так, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

При этом, по прогнозам, это последняя мощная магнитная буря февраля. В остальные дни месяца активность Солнца, как ожидается, будет низкой.

Магнитные бури: что это?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. В дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и обладателей хронических болезней.

Симптомы недомогания во время магнитной бури могут быть самыми разными и зависят от метеочувствительности человека. Чаще всего наблюдаются такие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • тошнота;
  • боль в сердце и в мышцах;
  • сильная слабость;
  • бессонница или наоборот – повышщенная сонливость;
  • высокое артериальное давление;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Как сохранить свое здоровье в дни магнитных бурь

Чтобы защитить организм от негативного воздействия геомагнитного шторма, нужно придерживаться правил здорового образа жизни:

  • постарайтесь меньше нервничать (насколько, разумеется это возможно в нынешнее непростое время), исключите из жизни главные источники стресса;
  • посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком;
  • регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице;
  • хотя бы на время откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;
  • ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда;
  • ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не менее 7 часов в сутки.

Придерживайтесь этих несложных правил на период бури, и данное явление пройдет для вас незаметно.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить