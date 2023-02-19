Магнитные бури 19 февраля: нас ждет опасное воскресенье?

На Земле все еще бушует достаточно сильная магнитная буря, и сегодняшний день, воскресенье, 19 февраля 2023 года, тоже может оказаться неспокойным. По крайней мере, таков прогноз специалистов по космической погоде.

Так, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

При этом, по прогнозам, это последняя мощная магнитная буря февраля. В остальные дни месяца активность Солнца, как ожидается, будет низкой.

Магнитные бури: что это?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. В дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и обладателей хронических болезней.

Симптомы недомогания во время магнитной бури могут быть самыми разными и зависят от метеочувствительности человека. Чаще всего наблюдаются такие симптомы:

головная боль и головокружение;

тошнота;

боль в сердце и в мышцах;

сильная слабость;

бессонница или наоборот – повышщенная сонливость;

высокое артериальное давление;

раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Как сохранить свое здоровье в дни магнитных бурь

Чтобы защитить организм от негативного воздействия геомагнитного шторма, нужно придерживаться правил здорового образа жизни:

постарайтесь меньше нервничать (насколько, разумеется это возможно в нынешнее непростое время), исключите из жизни главные источники стресса;

посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком;

регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице;

хотя бы на время откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;

ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда;

ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не менее 7 часов в сутки.

Придерживайтесь этих несложных правил на период бури, и данное явление пройдет для вас незаметно.