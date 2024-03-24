Магнітна буря 24 березня: чи буде вона сильною?

В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України також прогнозують на сьогодні «окремі збурені періоди».

За попередніми прогнозами черговим неспокійним днем може стати понеділок, 25 березня. Також повідомлялося, що остання магнітна буря цього місяця триватиме з 26 до 28 березня. Першого дня сонячна активність буде невеликою, а потім зросте.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди, вагітні жінки, а також ті, хто має хронічні захворювання.

У той же час серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і більшість людей переживають магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров’я.

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон та відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю. Потрібно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити в свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибуля, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, серйозніших захворювань.