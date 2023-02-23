Магнитная буря 23 февраля: будет или нет?

По прогнозам специалистов, сегодня, в четверг, 23 февраля 2023 года существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.
В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы уберечь здоровье и облегчить свое состояние, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться;
- полноценно отдыхать и достаточно спать;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
- отказаться от кофе и алкоголя;
- стараться избегать стресса;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.