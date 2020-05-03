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Новости Одессы и Одесской области

Відзначав Міжнародний день праці: на Одещині чоловік вивісив комуністичний прапор над будинком

Відзначав Міжнародний день праці: на Одещині чоловік вивісив комуністичний прапор над будинком

Роздільнянські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Першого травня 52-річний житель одного з сіл району на даху власного будинку вивісив червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою.

Чоловік пояснив, що таким чином намагався відзначити Міжнародний день праці.

Прапор поліцейські у правопорушника вилучили, а відомості за цим фактом внесли до  Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Подібні дії, відповідно до чинного законодавства, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Фото: ГУНП

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