Авіакомпанія Ryanair запустить рейс Одеса – Дюссельдорф

Авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск двох нових рейсів, з Києва в Кельн і з Одеси в Дюссельдорф, в аеропорт Веце в рамках зимового розкладу.

Про це повідомляє видання ЦТС з посиланням на авіакомпанію.

Обидва рейси будуть виконуватися два рази на тиждень в рамках розкладу Ryanair Ukraine Winter 2020 року, який компанія продовжує розширювати.

Рейси з Києва до Кельна будуть виконуватися з 25 жовтня по четвергах і п’ятницях.

Рейси з Одеси в Дюссельдорф запустять з 6 листопада по понеділках і п’ятницях.

– Авіакомпанія Ryanair продовжує розширення свого зимового розкладу в Україні з запуском двох нових маршрутів. Крім маршруту з Києва в Кельн і з Одеси в Дюссельдорф, розклад Ryanair також включає 6 інших маршрутів з України в Німеччину, – повідомила представник Ryanair Ольга Павлонка.

Нагадаємо, минулого місяця авіакомпанія Ryanair запустила два нових рейси з Одеси.