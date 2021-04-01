Ломаченко проведет бой с новым соперником: кто он и когда состоится боксерский поединок

Предполагается, что экс-чемпион мира Ломаченко встретится с Масайоши Накатани, заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

«Ломаченко проведет бой с Накатани — парнем, который нокаутировал Вердехо. Мы уже обо всем договорились, этот поединок утвержден. Он состоится либо в последнюю неделю июня, либо 10 июля», — заявил Арум в интервью Barbershop Conversations.

Накатани входит в ТОП-15 рейтингов WBC, IBF и WBO. В декабре 2020 года он нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо. Ломаченко в октяре 2020 года проиграл все свои титулы Теофимо Лопесу.