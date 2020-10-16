Ломаченко – Лопес: когда состоится поединок и где смотреть?

В воскресенье, 18 октября, в 05:00 по Киеву в Лас-Вегасе начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На ринге встретятся уроженец Одесской области, один из лучших в мире боксеров Василий Ломаченко и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес.

В Украине бой в прямом эфире можно будет посмотреть на медиа-ресурсе «MEGOGO». Начало трансляции — в 05:00 по Киеву.

Украинский боксер Василий Ломаченко является обладателем чемпионских поясов по версии WBA, WBC и WBO, а для звания абсолютного чемпиона ему нужен пояс IBF. А этот пояс – у Лопеса.

Василий Ломаченко родился в 1988 году в Белгород-Днестровском Одесской области.