Локдаун: в УЗ рассказали, будут ли ходить поезда в Киев и Львов

“Укрзализныця” не будет ограничивать через Киев и Львов в связи с введением локдауна в этих городах.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ограничения железнодорожного движения дальнего следования через Киев и Львов отсутствуют, сообщили в УЗ.
Ограничение продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются только Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей, которые находятся в “красной” карантинной зоне.
“Укрзализныця” внимательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в регионах, усиливает дезинфекцию поездов и призывает всех украинцев к безопасным путешествиям только в случае необходимости, с обязательным ношением масок, дезинфекцией рук и соблюдением дистанции на вокзалах”, – отметили в УЗ.
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