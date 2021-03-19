Локдаун: в УЗ рассказали, будут ли ходить поезда в Киев и Львов

Шмыгаль призвал местные власти не медлить с ужесточением карантина Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина. В связи с этим он призвал не медлить с ужесточением карантиных ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. ПОДРОБНЕЕ

Карантин могут усилить: Степанов сделал заявление Власти в регионах должны ввести дополнительные карантинные меры. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание новых областей в “красную зону”. ПОДРОБНЕЕ