Новости Одессы и Одесской области

Локдаун: в УЗ рассказали, будут ли ходить поезда в Киев и Львов

Локдаун: в УЗ рассказали, будут ли ходить поезда в Киев и Львов

“Укрзализныця” не будет ограничивать через Киев и Львов в связи с введением локдауна в этих городах.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Ограничения железнодорожного движения дальнего следования через Киев и Львов отсутствуют, сообщили в УЗ.

Ограничение продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются только Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей, которые находятся в “красной” карантинной зоне.

“Укрзализныця” внимательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в регионах, усиливает дезинфекцию поездов и призывает всех украинцев к безопасным путешествиям только в случае необходимости, с обязательным ношением масок, дезинфекцией рук и соблюдением дистанции на вокзалах”, – отметили в УЗ.

Читайте также: Киев уходит на локдаун: что запретят в столице?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить