Локдаун по-одесски: «Книжка» работает как обычно (фото)

Одесские соцсети принесли информацию, что в Одессе «Книжка» закрылась на локдаун». На самом деле, это совсем не так. Наша «Книжка» трудится в своем обычном режиме.

Побывали на «Книжке» в понедельник, в разгар дня. Там все по-прежнему. Рынок трудится, посетители не переводятся. Кто — за книгами, кто — за подарками, кто — за «стратегическими товарами». На «Книжке», как известно, «есть все, и еще чуть-чуть».

Люди попивают кофеек-чаек, делятся новостями и любуются украшенной елочкой.

На мой вопрос «вас на период локдауна не закрывают?» получила в ответ удивленный взгляд. Один из реализаторов ответил по этому поводу: «Мы же рынок. А рынки не закрывают на локдаун».

Напомним, во времена строгого прошлогоднего карантина «Книжка» была закрыта, причем, с юмором.

Правда, длилось это очень недолго.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что происходит во время локдауна в одесском ТЦ «Сити-Центр», а также на Киевском и Южном рынках.

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