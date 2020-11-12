Лобовое столкновение: на трассе в Одесской области погибли люди (фото)

На трассе Одесса-Рени лоб в лоб столкнулись «Peugeot 301» та «Chevrolet Aveo». Есть жертвы.

Автокатастрофа произошла вечером в среду, 11 ноября, на участке трассы между селами Баштановка и Спасское.

Как сообщили в ГУ Нацполиции, 40-летний мужчина на «Peugeot» на справился с управлением и его авто врезалось в «Chevrolet», за рулем которого была 49-летняя женщина. Оба водителя погибли. Пассажирку «Chevrolet» госпитализировали с травмами головы и переломом ноги.

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