Любитель российских каналов снимал работу блокпоста в Одессе

Мужчину, который снимал на видеорегистратор своего автомобиля работу блокпоста в Одессе, задержали патрульные полицейские.

Об этом сообщила спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Подозреваемый снимал на видеорегистратор работу блокпоста. При проверке содержимого его телефона в нем нашли большое количество пророссийских телеграм-каналов.

Во время осмотра его автомобиля патрульные нашли телескопическую дубинку. Мужчину передали в соответствующие службы.

За минувшие сутки это не единственный задержанный подозреваемый в сотрудничестве с оккупантами. Кроме него был задержан еще один мужчина.

Кроме того, в отделения полиции доставили 7 нарушителей комендантского часа. Также патрульные выявили 11 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в продленный комендантский час в Одессе задержали 5 поклонников «русского мира».

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