Ливень обнажил проблемы стоков в Одессе: на пляже в Аркадии забили фонтаны нечистот

Большое количество осадков вызвало массу подтоплений в городе. В море поступает много воды, которая спровоцировала прорывы канализации.
На пляже Аркадии внезапно из-под земли забили настоящие фонтаны грязи. Их появление одесситы связывают с несанкционированным сбросом в море нечистот и стоков. Соответствующее видео разместил в соцсетях пользователь Святослав Щербаков.
Вот почему после дождя в Одессе лучше не купаться в море. Особенно в Аркадии..
Опубліковано Svyatoslav Scherbakov Субота, 3 серпня 2019 р.
Одесситы шокированы такой ситуацией и винят власти в том, что в городе не чистят ливневки. А другие не унывают и шутят, что это к деньгам.
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