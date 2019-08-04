Ливень обнажил проблемы стоков в Одессе: на пляже в Аркадии забили фонтаны нечистот

Большое количество осадков вызвало массу подтоплений в городе. В море поступает много воды, которая спровоцировала прорывы канализации.

На пляже Аркадии внезапно из-под земли забили настоящие фонтаны грязи. Их появление одесситы связывают с несанкционированным сбросом в море нечистот и стоков. Соответствующее видео разместил в соцсетях пользователь Святослав Щербаков.

Вот почему после дождя в Одессе лучше не купаться в море. Особенно в Аркадии.. Опубліковано Svyatoslav Scherbakov Субота, 3 серпня 2019 р.

Одесситы шокированы такой ситуацией и винят власти в том, что в городе не чистят ливневки. А другие не унывают и шутят, что это к деньгам.