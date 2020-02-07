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Новости Одессы и Одесской области

Лікарня на Слобідці отримала нове медичне обладнання (фото)

Лікарня на Слобідці отримала нове медичне обладнання (фото)

Минулого року на придбання обладнання, меблів та техніки для медзакладів Одеси було спрямовано понад 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Особливу увагу було приділено закупівлі обладнання та комп’ютерної техніки для одеських лікарень у рамках підготовки до реформи вторинної ланки медичної допомоги, старт якої анонсований Міністерством охорони здоров’я України у квітні нинішнього року.

Для міської клінічної лікарні №11 придбано сучасний цифровий рентгенхірургічний апарат типу С-дуга SYMBOL виробництва Німеччини, який дозволяє проводити хірургічні операції під контролем рентгена на всіх етапах. Раніше такий апарат був введений в експлуатацію у МКЛ №10.

Також міськклінлікарня №11 отримала портативний кольоровий цифровий ультразвуковий апарат експертного класу з режимом доплерографії. Таке обладнання забезпечує високу якість зображення при проведенні широкого спектра діагностичних обстежень: органів черевної порожнини, гінекологічних, урологічних, кардіологічних, травматологічних, неврологічних та ін.

Для МКЛ №11 закуплені: інфузійні насоси, апаратура для штучної вентиляції легенів і контролю життєвих функцій пацієнта, амбулаторний монітор артеріального тиску, діагностичний комплекс для ЕКГ і діагностичний спірометричний апарат.

Крім того, для лікарні придбано новий стаціонарний рентген-апарат. Наразі в приміщеннях, де він буде встановлений, проводяться ремонтні роботи.

Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.
Нове обладнання у МКЛ №11.

Фото: ОМР

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