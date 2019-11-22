Лікарка з Одеси привласнила 120 тисяч гривень “надбавок до зарплати”

Впродовж чотирьох років жінка незаконно отримувала кошти з держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області у Facebook.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 4 повідомили про підозру завідуючій структурного підрозділу одного з закладів охорони здоров’я Одеси у фальсифікації документів для привласнення коштів державної установи (ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України).

Зловживаючи службовим становищем, медик з червня 2015 по лютий 2019 року привласнила майже 120 тис грн коштів держустанови Міністерства охорони здоров’я.

Для незаконного отримання надбавок до заробітної плати лікарка надала до відділу кадрів посвідчення з недостовірними відомостями про продовження дії отриманої нею вищої кваліфікаційної категорії до травня 2020 року.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Хаджибеївського відділення поліції.

Фото: NewsMakers

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