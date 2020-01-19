Летом из Одессы появятся рейсы в Киев и Харьков

Авиакомпания SkyUp планирует восстановить выполнение внутренних рейсов, которые связывают Одессу с Киевом и Харьковом.

Как сообщает avianews.com, билетов в продаже пока нет, поскольку летнее расписание лоу-коста пока не сформировано окончательно.

При этом следует отметить, что себестоимость внутреннего рейса в Украине выше себестоимости рейса за границу. А это является сдерживающим фактором для развития внутренних авиаперевозок.

SkyUp в 2019 году впервые начал выполнять внутренние рейсы из Киева и Харькова в Одессу. Однако осенью 2019 года рейсы по данным маршрутам были приостановлены. Вместо них лоу-кост запустил полеты из Киева во Львов, Запорожье, Харьков, а также из Львова в Харьков.

Фото: Владислав Кисляков

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