Лето в разгаре: какая погода ждет одесситов 7 июля

По информации синоптиков завтра, в воскресенье, 7 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая погода без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 7 июля
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 июля
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем она поднимется до 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.