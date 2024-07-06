Літо в розпалі: яка погода чекає на одеситів 7 липня

За інформацією синоптиків завтра, у неділю, 7 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна погода без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 7 липня
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 29-31°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 липня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень вона підніметься до 28-33°С.
На автошляхах області видимість добра.