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Летний театр одесского Горсада: в ожидании новой сцены и другие новшества (фото)

Летний театр одесского Горсада: в ожидании новой сцены и другие новшества (фото)

В одесском Летнем театре происходят перемены: там приводят в порядок вход со стороны Горсада. Внутри Летний театр сейчас кажется гораздо большим, чем раньше – с его территории убрали сцену. Ну а сам театр во многих местах «перерезан» оградительными лентами. Что же происходит?

На месте, где мы еще в марте обратили внимание, что на территории Летнего театра начались строительные работы, «растет» конструкция.

Летний театр, стройка
Летний театр, скамейки
Летний театр, лента
Летний театр, конструкция
Летний театр, входа
Летний театр, вход
Летний театр, вход2

Как пояснил корреспонденту «Одесской жизни» технический директор Летнего театра Николай Пастер, здесь будут находиться те, без кого невозможно проведение концертов и спектаклей – звукооператоры, осветители и так далее.

– Что касается сцены, то она скоро вернется на свое прежнее место, только новая, приедет к нам из Днепра, – говорит Николай Пастер.

Летний театр, скамейка

В ожидании сцены

Справа от Арт-галереи Летнего театра – тоже ленточное ограждение, ведутся работы. Здесь, как пояснил Николай Пастер, будет танцплощадка Летнего театра.

Летний театр, площадка

Будущая танцплощадка

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Департамент культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации направил предписание арендатору территории Летнего театра (ООО «Солинг»), в котором потребовал остановить строительные работы в Летнем театре одесского Горсада.

Также напомним, что 17 апреля одесский «Зеленый театр» открыл новый сезон.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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