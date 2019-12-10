fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Летний театр одесского Горсада украсили «правильной» елкой (фото)

Летний театр одесского Горсада украсили «правильной» елкой (фото)

«Вторая пошла» — пожалуй, так можно назвать новогоднюю елку, которая поторопилась вслед за зеленой красоткой на Дерибасовской напомнить, что скоро Новый год.

Не так уж и скоро, впрочем, но зеленая красавица уже украшена в заметно затихшем после бурного во всех смыслах весенне-летнего сезона в Летнем театре.

Ель украшена в символических цветах наступающего года

Ель украшена в символических цветах наступающего года

Елка «правильная» сразу в нескольких смыслах. Во-первых, она не привезена «откуда-то», ее украсили так, как это делали активисты в минувшие годы. То есть была использована красивейшая ель, которая растет в Летнем театре. Во-вторых, украшения на ней выдержаны в цветах-символах грядущего года по восточному календарю: они все без исключения «бело-металлические».

Между тем, Горсад в этом декабре не торопит время, никаких новогодних примет там пока нет. Совсем наоборот: здесь все пока дышит осенью, многие деревья не сбросили еще листву, а некоторые даже не полностью пожелтели.

Так, по сути, на одной территории в историческом центре можно сразу побывать в двух временах года.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить