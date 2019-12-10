Летний театр одесского Горсада украсили «правильной» елкой (фото)

«Вторая пошла» — пожалуй, так можно назвать новогоднюю елку, которая поторопилась вслед за зеленой красоткой на Дерибасовской напомнить, что скоро Новый год.

Не так уж и скоро, впрочем, но зеленая красавица уже украшена в заметно затихшем после бурного во всех смыслах весенне-летнего сезона в Летнем театре.

Елка «правильная» сразу в нескольких смыслах. Во-первых, она не привезена «откуда-то», ее украсили так, как это делали активисты в минувшие годы. То есть была использована красивейшая ель, которая растет в Летнем театре. Во-вторых, украшения на ней выдержаны в цветах-символах грядущего года по восточному календарю: они все без исключения «бело-металлические».

Между тем, Горсад в этом декабре не торопит время, никаких новогодних примет там пока нет. Совсем наоборот: здесь все пока дышит осенью, многие деревья не сбросили еще листву, а некоторые даже не полностью пожелтели.

Так, по сути, на одной территории в историческом центре можно сразу побывать в двух временах года.

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