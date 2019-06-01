Исторический центр Одессы превратился в Территорию детства

В первый день лета, когда мы отмечаем Международный день защиты детей, центр города превратился в настоящую Территорию детства.

Обновленный Летний театр открыт. Нравится не всем

С утра все началось в многострадально-скандальном Летнем театре, который теперь официально открыт и в нем сегодня проходит Детский день.

Никаких преувеличений: с утра и до вечера здесь все посвящено детям, причем, все устроено так, что ребенок любого возраста отыщет себе занятие. Тут вам и концерты, и игры, и «умные» развлечения, и награждение талантливых детей Одессы.

Итак, обещанное благоустройство завершилось. Что увидели одесситы и как они на этот отреагировали? Самое распространенное мнение, которое услышал корреспондент «Одесской жизни», звучит так: «Нам тут далеко не все нравится, на проекте все было представлено гораздо красивее, но зато я могу сегодня целый день провести здесь с ребенком, которому весело и занимательно, да еще и все это — бесплатно. Ну а что будет дальше — посмотрим».

Есть люди, которые откровенно возмущаются: «Почему стены обшарпанные? Почему вывеска «Літній театр» сделана черными буквами? Сцена какая-то убогая». Ну а кто-то признается, что ему «все нравится, мусора нет, плитка постелена, и хватит уже об этом спорить. Неужели нет других проблем?». Кто-то интересуется: «А Летний театр завтра или послезавтра будет открыт для всех? Или теперь в него можно будет попасть только когда какие-то мероприятия проводятся?».

В общем, мнения родителей разделились, а дети вовсю веселятся, принимают участие в самых разных играх, не отходят от фотозон.

Как гуляют Горсад и Дерибасовская

Совершенно преобразился сегодня сам Горсад. По нему бродят сказочные герои, тут тоже — игровое многообразие, причем, как для непосед, так и для любителей спокойных игр, взрослые сами превращаются в детей и от души веселятся.

Кто хочет — рассматривает «картиносушку» (работы одесских детей, посвященные Одессе), другие бродят по надувным и деревянным замкам, малыши увлечены картонными лодочками, на которых можно прокатиться прямо на траве.

Игры настольные, мастер-классы, опять же, фотозоны — и все это под музыку. Все это и многое другое будет длиться целый день.

Ну а на Дерибасовской уже установлена мега-сцена. Там юных одесситов и их родителей ожидает большая праздничная программа с участием творческих коллективов.

Шоу, аттракционы, конкурсы, автограф-сессии, сладкие угощения — все это превратило исторический центр города в большой детский городок, где уютно, весело и празднично и где каждому найдется занятие по душе. Кстати, людей здесь становится все больше и больше.